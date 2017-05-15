Столкновения 9 мая в Днипре: один из арестованных вышел под залог

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Понедельник, 15 мая 2017, 15:56

Арестованный в Днипре подозреваемый в участии в беспорядках 9 мая вышел на свободу, внеся залог в 128 тысяч гривен.

Об этом сообщает 15 мая "Радио Свобода" со ссылкой нау областную прокуратуру.

По данным прокуратуры, суд первой инстанции, избирая подозреваемому меру пресечения – 2 месяца содержания под стражей, предусмотрел возможность освобождения под денежный залог.

Как отметили в ведомстве, прокуратура области будет обжаловать это решение и готовит апелляцию на решение суда в части, касающейся возможности освобождения под залог.

В прокуратуре подтвердили, что под денежный залог был освобожден первый задержанный за события 9 мая – человек, которого подозревают в избиении депутата областного совета.

15 мая общественный активист, участник АТО, присутствовавший во время событий 9 мая в Днипре, Олег Чистопольцев сообщил, что, по его данным, один из задержанных за события 9 мая вышел под залог.

По данным правоохранителей, из-за столкновений 9 мая во Днипре по состоянию на вечер 13 мая пяти лицам сообщили о подозрении, трем – готовилось вручение подозрения, семь человек задержали, пятеро из них арестованы.

По событиям 9 мая во Днипре открыто производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины – хулиганство, массовые беспорядки и причинение телесных повреждений.

9 мая во городе Днипро во время шествия к Монументу славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, молодчиками спортивной внешности и полицией произошли столкновения.

Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного из разбитой головой забрала "скорая". Всего, по данным полиции, пострадали 14 человек.

По результатам тех событий были освобождены от должностей руководителей управлений Национальной полиции Украины в Днепропетровской области и в городе Днипро.

Темы: суд Днепр
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IP: 194.44.228.---shw-ve15.05.2017 16:29
Ждемо продовження! Дайош повний розвал справи. Благо, у наших кривоохоронних органів є великий досвід відпускати під заставу убивць, які потім безперешкодно втікають до Мордовії!
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IP: 95.132.151.---kren15.05.2017 16:05
.... ПЄРВИЙ ПАШОЛ !
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