Суд арестовал пистолеты и арбалет Арбузова

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Понедельник, 15 мая 2017, 16:22

Печерский районный суд Киева арестовал 6 пистолетов, 3 винтовки, 2 ружья и арбалет бывшего исполняющего обязанности премьер-министра, экс-председателя Национального банка Сергея Арбузова.

Об этом говорится в постановлении суда от 3 мая, передают Украинские Новости.

Отмечено, что Арбузов подозревается в том, что на посту главы НБУ растратил государственные средства путем создания ООО "Банковское телевидение", аффилированным владельцем которого он был, и финансирования в течение 2011-2013 годов хозяйственной деятельности этого предприятия на общую сумму 220 млн гривен.

По данным Генеральной прокуратуры, на имя Арбузова зарегистрировано оружие, на которое орган расследования просит наложить арест.

Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на пистолет Walther, пистолет Люгера "Парабеллум", пистолет SIG Sauer P226, пистолет газовый RG88, 2 пистолета под резиновую пулю ПМР и Форт 1705, винтовку CIFSAN, 2 карабина (короткоствольное винтовка) "Сайга" и Krieghoff Optima 2 ружья охотничьих Fabarm и арбалет Quad400.

Как известно, в связи с неустановлением места нахождения подозреваемого 22 мая 2014 он был объявлен в розыск, а с июня 2014 года - находится в международном розыске Интерпола.

5 мая 2017 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Арбузову в растрате 220 млн гривен при создании выделенной телекоммуникационной сети специального назначения телекоммуникационной компании "Укртелеком".

Темы: Арбузов суд
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