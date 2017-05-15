Из-за драки 9 мая во Днепре отстранили 3 полицейских

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Понедельник, 15 мая 2017, 17:57

Трех бойцов полиции Днепропетровщины отстранили от службы на период расследования событий 9 мая.

Об этом сообщил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщает сайт ведомства.

Он также сообщил, что материалы по их действиям направлены в прокуратуру для придания им правовой оценки.

"Князев сообщил, что комиссия Нацполиции под руководством начальника Департамента внутренней безопасности ведомства полковника Е. Коваля предоставила руководству Нацполиции и МВД первичные сведения о ходе служебного расследования событий 9 мая в Днипре в районе памятника Славы", - сообщает полиция.

"Согласно этим сведениям, трое полицейских полка полиции особого назначения главка полиции Днепропетровщины совершали противоправные действия, которые содержат признаки уголовных преступлений", - добавили в полиции.

Как известно, 10 мая Князев сообщил, что события 9 мая в Днепре будет расследовать ведомственная комиссия во главе с руководителем Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

После событий в Днепре Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил ряд полицейских в городе.

9 мая 2017 в городе Днепр произошла массовая драка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, потасовку с АТОвцамы начали неизвестные ребята спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция поэтому оттеснила ветеранов.

Темы: Днепр полиция 9 мая
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