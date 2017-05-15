Артеменко с США написал, что его адвоката не пустили на комитет

762 просмотра
0
Понедельник, 15 мая 2017, 18:26

Внефракционный народный депутат Андрей Артеменко заявляет, что его адвоката не допустили на заседание регламентного комитета Верховной Рады, который в понедельник утвердил проект постановления о досрочном прекращении полномочий Артеменко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Коротко по результатам сегодняшнего заседания регламентного комитета. О его проведении я и мои адвокаты узнали сегодня за насколько часов до его начала. Меня, естественного, на него не пригласили да я и не мог бы прибыть, если б захотел, т.к. нахожусь в США и въезд в Украину мне закрыт", - написал он.

"Мой адвокат Сиваков, который спешил на заседание, был остановлен патрульными полиции за 200 метров до здания комитета под предлогом разговоров по телефону за рулём и продержан ровно до момента окончания заседания комитета и не был физически допущен к моей защите", - написал Артеменко.

Как известно, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о лишении украинского гражданства внефракционного нардепа Андрея Артеменко после соответствующего решения профильного комитета.

Фракции НФ и БПП уже заявили, что будут голосовать за лишение Артеменко мандата.

В феврале 2017 газета The New York Times сообщила, что в настоящее время бывший нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.

Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

Позже нардеп заявил, что его слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.

Темы: Верховная Рада комитеты
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Комитет просит забрать мандат у Артеменко 15 мая 2017, 16:36
Полсотни депутатов ходят в Раду не голосовать, а "тусоваться" – КИУ 15 мая 2017, 14:07
В ВР отказываются создавать Антикоррупционный суд без Порошенко 15 мая 2017, 12:50
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Луценко отчитается перед Радой на следующей неделе — Сарган
Олифер: Боевик ОРДЛО домогался наблюдательницу ОБСЕ
В первом квартале экономика Украины выросла на 2,4%
Из-за драки 9 мая во Днепре отстранили 3 полицейских
Все новости
Образование

Агенты перемен. Директор Гимназии восточных языков Оксана Проскура

Учиться по-детски

Советы психолога, как предотвратить старение мозга