Артеменко с США написал, что его адвоката не пустили на комитет

Внефракционный народный депутат Андрей Артеменко заявляет, что его адвоката не допустили на заседание регламентного комитета Верховной Рады, который в понедельник утвердил проект постановления о досрочном прекращении полномочий Артеменко.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Коротко по результатам сегодняшнего заседания регламентного комитета. О его проведении я и мои адвокаты узнали сегодня за насколько часов до его начала. Меня, естественного, на него не пригласили да я и не мог бы прибыть, если б захотел, т.к. нахожусь в США и въезд в Украину мне закрыт", - написал он.



"Мой адвокат Сиваков, который спешил на заседание, был остановлен патрульными полиции за 200 метров до здания комитета под предлогом разговоров по телефону за рулём и продержан ровно до момента окончания заседания комитета и не был физически допущен к моей защите", - написал Артеменко.



Как известно, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о лишении украинского гражданства внефракционного нардепа Андрея Артеменко после соответствующего решения профильного комитета.



Фракции НФ и БПП уже заявили, что будут голосовать за лишение Артеменко мандата.



В феврале 2017 газета The New York Times сообщила, что в настоящее время бывший нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.



Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.



В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.



Позже нардеп заявил, что его слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.