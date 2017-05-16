Расследование по MH17 перешло к самому трудному этапу

Расследование катастрофы рейса MH17 находится на "самом трудном этапе".

Об этом сообщает нидерландский сайт NOS.

Отмечается, что на этом этапе необходимо определить, кто именно несет ответственность за сбитый самолет.

"Достижение прогресса является наиболее трудным на данном этапе", - говорится на сайте.

Координатор исследовательской группы по расследованию катастрофы заявил, что не может делиться всей информацией с общественностью.

Исследовательская группа также сообщает, что очевидцы катастрофы дали показания, однако их недостаточно. Исследователи не могут снова их опросить, так как на Донбассе до сих пор идут боевые действия.

Также сообщается, что исследовательская группа "страдает" от того, что приходится сталкиваться с событиями, которые требуют много времени, однако это не помогает расследованию.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного из России на территорию Донбасса, контролируемую боевиками.



Следователи собирают информацию о двух фигурантов дела и называют их имена. Также отмечается, что официально подозреваемых пока нет.



В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.



Всероссийский центр изучения общественного мнения, проведя опрос, сообщил, что половина россиян (50%) считает рейс MH17 жертвой нападения украинских военных.



Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.