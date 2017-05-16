Дело Шеремета: Полиция допросила Устименко

Полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко, который предположительно следил за журналистом Павлом Шереметом в ту ночь, когда в автомобиль закладывали взрывчатку.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире телеканала ZIK, передают Українські Новини.

"Видимо, с ним (Устименко) следователь закончил следственные действия", - сказал он.

При этом Князев отказался ответить на вопрос ведущей, известно ли было полиции об Устименко до выхода фильма-расследования "Убийство Павла".

Глава Нацполиции подчеркнул, что полиция намерена сотрудничать с журналистами, которые подготовили данное расследование.

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

20 июля 2016 года около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и погиб в карете скорой помощи.