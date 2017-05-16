АТО: Украинские военные нашли возле своих позиций беспилотник

241 просмотр
0
Вторник, 16 мая 2017, 03:31

15 мая в зоне проведения АТО в Луганской области украинские военные нашли недалеко от своих позиций БПЛА.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Военнослужащие одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи по назначению в пределах Антитеррористической операции вблизи населенного пункта Крымское Луганской области обнаружили поврежденный беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

Согласно предварительному осмотру дрон могли использовать как в разведывательных целях, так и для проведения диверсий.

Беспилотник передали соответствующим службам для детального изучения.

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
День в АТО: 7 обстрелов, двое раненых 15 мая 2017, 18:22
В зоне АТО тяжело ранена женщина-военный – штаб 15 мая 2017, 12:49
АТО: 49 обстрелов, ранены 6 бойцов ВСУ 15 мая 2017, 07:32
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Washington Post: Трамп раскрыл Лаврову секретную информацию
Луценко отчитается перед Радой на следующей неделе — Сарган
Олифер: Украина требует наказать за домогательство по отношению к наблюдательнице ОБСЕ
В первом квартале экономика Украины выросла на 2,4%
Все новости
Базар

Что покупать на рынках в мае: рецепты блюд из сезонных продуктов

Учиться по-детски

Советы психолога, как предотвратить старение мозга