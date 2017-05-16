АТО: Украинские военные нашли возле своих позиций беспилотник

15 мая в зоне проведения АТО в Луганской области украинские военные нашли недалеко от своих позиций БПЛА.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Военнослужащие одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи по назначению в пределах Антитеррористической операции вблизи населенного пункта Крымское Луганской области обнаружили поврежденный беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

Согласно предварительному осмотру дрон могли использовать как в разведывательных целях, так и для проведения диверсий.

Беспилотник передали соответствующим службам для детального изучения.