СБУ: Боевики силой заставляют заключенных вступать в свои ряды

Бывший заключенный из ОРЛО сообщил сотрудникам СБУ, что боевики силой заставляют тех, кто сидит в тюрьме, вступать в свои ряды и используют их как "пушечное мясо".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В частности в СБУ обратился бывший заключенный, который прибыл на контролируемую Украиной территорию Луганщины после отбытия наказания в Алчевской исправительной колонии № 13 - заведении для больных туберкулезом", - говорится в сообщении.

По его словам, осужденных там постоянно избивали и отказывали им в лечении. Особенно жестоко относились к тем, кто не хотел получать так называемый "паспорт ЛНР".

"Обычно избиением и запугиванием заключенных занимался осужденный по имени Игорь, близкий к администрации надзиратель за "лагерем". Он ежемесячно платил начальнику колонии 50 тысяч российских рублей за возможность хорошо питаться, пользоваться телефоном и Wi-Fi", - отмечается в сообщении.

В период активных боевых действий, в частности под Дебальцево, заключенных заставляли писать заявления о вступлении в ряды боевиков. По словам бывшего заключенного, за отказ - переводили в изолятор и морили голодом. Тех, кто соглашался, передавали так называемым "ополченцам". Их документы уничтожались, а люди исчезали и больше не возвращались. Осужденные считают их погибшими.

В заявлении говорится, что СБУ заочно сообщила о подозрении об участии в деятельности террористической организации девяти главарям так называемого "управления исполнения наказаний МВД ЛНР".