СБУ: Боевики силой заставляют заключенных вступать в свои ряды

7 просмотров
0
Вторник, 16 мая 2017, 04:43

Бывший заключенный из ОРЛО сообщил сотрудникам СБУ, что боевики силой заставляют тех, кто сидит в тюрьме, вступать в свои ряды и используют их как "пушечное мясо".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В частности в СБУ обратился бывший заключенный, который прибыл на контролируемую Украиной территорию Луганщины после отбытия наказания в Алчевской исправительной колонии № 13 - заведении для больных туберкулезом", - говорится в сообщении.

По его словам, осужденных там постоянно избивали и отказывали им в лечении. Особенно жестоко относились к тем, кто не хотел получать так называемый "паспорт ЛНР".

"Обычно избиением и запугиванием заключенных занимался осужденный по имени Игорь, близкий к администрации надзиратель за "лагерем". Он ежемесячно платил начальнику колонии 50 тысяч российских рублей за возможность хорошо питаться, пользоваться телефоном и Wi-Fi", - отмечается в сообщении.

В период активных боевых действий, в частности под Дебальцево, заключенных заставляли писать заявления о вступлении в ряды боевиков. По словам бывшего заключенного, за отказ - переводили в изолятор и морили голодом. Тех, кто соглашался, передавали так называемым "ополченцам". Их документы уничтожались, а люди исчезали и больше не возвращались. Осужденные считают их погибшими.

В заявлении говорится, что СБУ заочно сообщила о подозрении об участии в деятельности террористической организации девяти главарям так называемого "управления исполнения наказаний МВД ЛНР".

Темы: СБУ "ЛНР"
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Николаеве набирали "армию" подрывников независимости Украины - СБУ 15 мая 2017, 15:17
Грицак объяснил, почему e-декларации работников СБУ не показывают 15 мая 2017, 14:43
Грицак рассказал, как предотвращали теракты во время "Евровидения" 15 мая 2017, 13:25
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Washington Post: Трамп раскрыл Лаврову секретную информацию
Луценко отчитается перед Радой на следующей неделе — Сарган
Олифер: Украина требует наказать за домогательство по отношению к наблюдательнице ОБСЕ
В первом квартале экономика Украины выросла на 2,4%
Все новости
Базар

Что покупать на рынках в мае: рецепты блюд из сезонных продуктов

Учиться по-детски

Советы психолога, как предотвратить старение мозга