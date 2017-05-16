Адвокат: Гособвинитель хочет объявить отвод судье по делу Кернеса

Киевский райсуд Полтавы в понедельник провел очередное заседание по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его двух охранников, в ходе которого допросил одного свидетеля.

Об этом сообщила адвокат потерпевших Татьяна Зелькина, передает "Интерфакс-Украина".



"На досудебном расследовании свидетель дал детальные показания на 3 страницы, подтверждающие показания потерпевших… На прошлое заседание он не явился, на сколько мне известно, мотивируя тем, что нет денег на проезд. Сегодня приехал с адвокатом, дает показания что ничего не помнит, или и прямо отрицает, что был свидетелем этих событий. Выводы каждый может сделать сам", - отметила она.

Она также уточнила, что свидетель – "обычный прохожий, позвонивший в 102, не знающий ни обвиняемых, ни потерпевших до события".



Адвокат Кернеса Александр Гунченко ушел от прямого ответа на вопрос, действительно ли показания свидетеля в суде существенно отличались от того, что он говорил в ходе досудебного следствия, однако отметил, что, по его мнению, прокурор давил на свидетеля в ходе допроса.



"Вполне естественно, что человек мог забыть какие-то детали, прошло уже более 3 лет. Однако прокурор стал давить на свидетеля, задавать наводящие вопросы. Естественно, мы заявляли протесты, поскольку это недопустимо. Суд нас поддержал", - сообщил он.



Адвокат также сообщил, что после окончания допроса свидетеля гособвинитель Александр Ганилов заявил о намерении объявить отвод суду.



"После того, как свидетель не оправдал их ожиданий, сторона обвинения заявила о намерении заявить отвод судье и попросила объявить перерыв для подготовки ходатайства. Мы считаем, что оснований для отвода нет. Суд ведет себя объективно и непредвзято. Просто обвинение видит, что дело трещит по швам и пытается как-то спасти ситуацию, т.е. мы расцениваем их намерение объявить отвод как очередную попытку оказать давление на суд, свидетелей и затянуть судебный процесс", - сказал он.



25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь".

Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области заявил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.



2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования. 26 марта 2015 г. Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.



2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.