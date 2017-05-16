Сутки в АТО: 37 обстрелов, двое украинских военных ранены

Ситуация в зоне проведения АТО течение минувших суток оставалась напряженной, боевики открывали огонь 37 раз.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате двое украинских военных были ранены.

На Приморском направлении зафиксировано 12 обстрелов. Боевики обстреливали опорные пункты ВСУ в Широкино из стрелкового оружия. Возле Гнутово они били из автоматических станковых гранатометов.

На участке линии разграничения, расположенной ближе к временно оккупированному Донецку, сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по позициям сил АТО вблизи Красногоровки и Новомихайловки.

На Донецком направлении зафиксировано наибольшее число обстрелов. Чаще всего боевики обстреливали украинские позиции на окраине Авдеевки. Сепаратисты использовали 82 мм минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, из такого же оружия террористы били по украинским позициям в районе Песков, Верхнеторецкого, Новгородского, Майорска и Зайцево. Также возле Зайцево боевики били из 120 мм минометов.

На Луганском направлении боевики 10 раз открывали огонь и именно здесь они чаще всего применяли артиллерийские системы калибра более 100 мм.

Сепаратисты били из 120 мм минометов по украинским опорным пунктам вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Неподалеку Троицкого боевики применили ствольную артиллерию калибра 122 мм. Также, в районе этих населенных пунктов террористы вели огонь из гранатометов, пулеметов и минометов калибра 82 мм.