Береза требует лишить Вилкула-младшего неприкосновенности

Депутат от "Народного фронта" Юрий Береза требует от генерального прокурора внести представление о привлечении к ответственности нардепа "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады 16 мая, связав сына мэра Кривого Рога Юрия Вилкула с провокациями в городе Днипро 9 мая.

Береза отметил, что участники АТО тогда "были жестоко побиты титушками, кукловод которых сидит в этом зале (парламента)".

"И не просто сидит. Так же, как он организовывал массовые потасовки 26 января 2014 года, так же, как он делал это во время событий 2004-2005 годов в городе на Днипро – мы сейчас, к сожалению, пропустили это мимо ушей", – сказал депутат.

"Был унижен воин, были побиты воины. Не просто воины – инвалиды, получившие увечья на войне, защищая страну", – подчеркнул Береза.

По его словам, безнаказанность порождает "рецидив".

"Мы должны запретить "колорадскую ленту". Это символ уничтожения Запорожской Сечи. И не давать колаборантам – не важно, где они находятся: в Одессе, Днипре или Мелитополе – манипулировать этим, и не просто манипулировать", – сказал Береза.

"И потому я обращаюсь к генеральному прокурору с тем, чтобы он внес в наш зал (представление) и лишил депутатской неприкосновенности организатора массовых беспорядков в городе на Днепре Вилкула", – заявил представитель "Народного фронта".

Он обратился к Юрию Луценко: "Если мы сейчас этого не сделаем, участники освободительных соревнований, ветераны Третьей мировой или первой отечественной современной войны – выйдут и сделают свой суд. Давайте все же переведем это в юридическую плоскость и вынесем правильное решение".

Алена Рощенко, УП