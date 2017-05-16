Парубий уверен, что Рада запретит георгиевскую ленту

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Вторник, 16 мая 2017, 12:15

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий убежден, что депутаты примут законопроект №2987 о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты.

Об этом он заявил журналистам в парламенте 16 мая, передает "Укринформ".

"Я убежден, что эта инициатива будет поддержана", - сказал он.

По словам Парубия, это инициатива "Народного фронта", и в большой мере она обусловлена столкновениями, которые произошли 9 мая в Днипре и других городах Украины.

"Эти события показали, что, к сожалению, определенные символы со времен Майдана и до сегодня стали инструментом для манипуляций от российских спецслужб, от пятой колонны в Украине, и среди них - георгиевская лента", - отметил спикер.

Законопроект №2987 о запрете пропаганды и изготовления георгиевской ленты в Украине ждет первого чтения Верховной Рады, которое должно состояться во вторник, 16 мая. Он вносит соответствующие дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Как сообщалось, 9 мая в городе Днипро во время шествия к Монументу славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, молодыми людьми спортивной внешности и полицией произошли столкновения.

Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала "скорая". Всего, по данным полиции, пострадали 14 человек.

Относительно этих событий открыто производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины – хулиганство, массовые беспорядки и нанесение телесных повреждений.

За допущение беспорядков были уволены с должностей руководителей управлений Национальной полиции Украины в Днепропетровской области и в городе Луганск.

Темы: Парубий Верховная Рада сепаратизм законодательство
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