В СНБО пояснили, кто попал в новые санкционные списки

2322 просмотра
0
Вторник, 16 мая 2017, 13:08

В Совете национальной безопасности и обороны разъяснили, какие категории физических и юридических лиц фигурируют в обновленном списке санкций Украины.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба СНБО.

Таким образом, предполагается применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам, причастных к проведению нелегитимных выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Санкции также применят к юридическим лицам Украины, расположенным на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, в связи с подтверждением факта их незаконной перерегистрации по российскому законодательству.

Кроме этого – к физическим лицам-гражданам РФ (следователи, судьи, работники правоохранительных органов), причастным к незаконному преследованию и противоправных действий в отношении граждан Украины, и к юридическим лицам РФ, деятельность которых угрожает информационной и кибернетической безопасности Украины.

Кроме того, указом предусмотрено создание единого санкционного списка для физических и юридических лиц.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко своим указом о введении в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" ввел санкции в отношении юридических и физических лиц.

Отмечается, что Кабинету министров, Службы безопасности с участием Национального банка поручено отработать механизм обеспечения выполнения этого решения.

С полным перечнем фамилий можно ознакомиться на сайте президента.

Среди компаний, попавших в санкционный список, - "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".

Украинская правда

Темы: санкции Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Украине запретили бухгалтерскую программу 1С 16 мая 2017, 12:27
Порошенко будет просить о продлении санкций ЕС против РФ на год 16 мая 2017, 11:26
Порошенко ввел санкции против Яндекса, Вконтакте, Одноклассников и других 16 мая 2017, 10:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Блокировка сайтов под санкциями пока невозможна – ИнАУ
Один из крупнейших провайдеров еще не знает, возможно ли заблокировать россайты
В полиции заверили, что работа "Демальянса" следователей не интересует
В Украине запретили бухгалтерскую программу 1С
Все новости
Фото

"Насквозь, синими нитками". Фотопроект о мамах особенных деток

Видео

Неизвестные факты дела Павла Шеремета