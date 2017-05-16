На паркоместе Корчак нашли авто, которого нет в декларации

Журналисты зафиксировали на паркоместе председателя НАПК Натальи Корчак новую машину Skoda Octavia A7, а в декларации чиновницы этого имущества нет.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші с Денисом Бигусом".

Как выяснилось, в 2016 году глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которая не имеет автомобиля, приобрела паркоместо в столичной новостройке бизнес-класса, а ее свекровь, Надежда Тімер-Булатова, которая проживает отдельно и не ездит за рулем, в том же году купила "Шкоду".

При этом журналисты говорят, что зафиксировали факт пользования этим автомобилем председателем НАПК и ее мужем Юрием Тимер-Булатовым. Об этом свидетельствует и тот факт, что свекровь, которая называет себя владелицей транспортного средства, до сих пор не имеет водительского удостоверения.

"Наталья Корчак признает, что новую машину свекрови покупали "совместными усилиями". Муж председателя НАПК Юрий Тимер-Булатов также подтвердил, что Наталья Корчак "дала матери какие-то деньги". Однако ни расходов на этот автомобиль, ни самой Skoda Octavia нет в декларации председателя НАПК за 2016 год", - говорят авторы расследования.

По данным журналистов, муж Корчак объяснил это тем, что "автомобилем никто не пользовался в прошлом году".

При этом сама свекровь утверждает, что сейчас за рулем Skoda Octavia ездит ее сын, но когда журналисты встретили Юрия Тимер-Булатова возле новой машины на паркоместе Корчак, тот заверил, что на ней не ездит, а просто пришел забрать из нее свои документы.

Кроме того, журналисты установили, что Корчак регулярно пользуется автомобилем Volkswagen Bora, однако водит его не сама – за рулем сидит сотрудник НАПК Андрей Некрутенко, который оформлен в агентстве не водителем, а ведущим инспектором.

"Судя по регулярности перевозок Натальи Корчак, зафиксированных журналистами программы "Наші гроші с Денисом Бигусом", фактически он выполняет функции водителя", - говорится в расследовании.

Авторы программы узнали, что эта машина оформлена на отца инспектора Некрутенка. По мнению юристов Центра противодействия коррупции, поскольку эта машина частная, а не служебная, глава НАПК должна декларировать пользование ею.