Полиция усилила охрану правительственного квартала

Столичная полиция усилит охрану правопорядка в центре города в течение 16-19, когда будут проходить заседания Верховной Рады и мероприятия с массовым участием граждан.



Об этом сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.



Отмечается, что в эти дни 735 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.



Полиция также обратилась к участникам массовых мероприятий, жителей и гостей столицы с просьбой не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.



Украинская правда