Полиция усилила охрану правительственного квартала
Столичная полиция усилит охрану правопорядка в центре города в течение 16-19, когда будут проходить заседания Верховной Рады и мероприятия с массовым участием граждан.
Об этом сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.
Отмечается, что в эти дни 735 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.
Полиция также обратилась к участникам массовых мероприятий, жителей и гостей столицы с просьбой не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.
Украинская правда
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