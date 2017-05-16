Полиция усилила охрану правительственного квартала

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Вторник, 16 мая 2017, 13:23

Столичная полиция усилит охрану правопорядка в центре города в течение 16-19, когда будут проходить заседания Верховной Рады и мероприятия с массовым участием граждан.

Об этом сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.

Отмечается, что в эти дни 735 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.

Полиция также обратилась к участникам массовых мероприятий, жителей и гостей столицы с просьбой не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

Украинская правда

Темы: полиция Киев акции
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