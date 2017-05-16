В ГПУ не вспомнили сжиженном газе, а доказательств по вышкам по Бойко нет

В ГПУ заявили, что расследование по "вышкам Бойко" проводилось системно и о причастности Юрия Бойко к сделке никто не сообщал, при этом в сообщении не упоминается о расследовании по сжиженному газу.

Об этом говорится в ответе ГПУ на обнародованный Лещенко неподписанный проект представления на Бойко, и в котором говорится об участии Бойко в сделках по сжиженному газу.

Так, в ГПУ привели неполную копию докладной записки начальника департамента спецрасследований Сергея Горбатюка от сентября 2016 года на ответ на просьбу Луценко сообщить о состоянии расследования по Бойко от 13 сентября 2016 года.

"Следствием в настоящее время не установлены факты подписания от имени Ю. Бойко документов (приказов, писем, протоколов, согласований и т.д.) о проведении закупок СПБУ, а допрошены в ходе досудебного расследования свидетели о непосредственной его причастности к преступной схеме закупки платформ по завышенным ценам не сообщали, в связи с чем прямых доказательств такого участия не получено и проект сообщения о подозрении не составлялся ", - отметили в ГПУ.

Никакого упоминания о производстве по номеру №12013220540000400 по сжиженному газу ни в сообщении, ни в докладной записке нет.

При этом в ГПУ сообщили, что департаменту спецрасследований ГПУ для осуществления дальнейшего досудебного расследования передано уголовное производство от 01.04.2014 по факту завладения должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц государственным имуществом в особо крупных размерах при закупке двух самоподъемных плавучих буровых установок.

Производство расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, и принято следователем по 29 июня 2016 года.

Изучением производств после их поступления в Департамент спецрасследований установлено, что несмотря на почти 2 года досудебного расследования и определенный объем следственных действий, эффективность расследования уголовного производства крайне низкая.

"В производстве не обеспечено скорое и полное исследование всех обстоятельств уголовного преступления в разумные сроки, расследование проведено бессистемно, без выяснения всех необходимых для установления объективной истины обстоятельств", - отметили в ГПУ.

При проведении закупок ГАО "Черноморнефтегаз" двух СПБУ в период с 09.12.2010 по 21.12.2012 Бойко занимал должность Министра энергетики и угольной промышленности Украины.

При этом в ГПУ отметили, что Бойко неоднократно официально вызывался для допроса в качестве свидетеля в Генпрокуратуру, однако ни разу не явился.

"Информация о расследовании уголовных производств в отношении Ю. Бойко (так называемые" вышки Бойко "), обнародованная народным депутатом Лещенко, является сознательным обманом и манипуляцией", - отметили в ГПУ.

УП пытается получить комментарий у Горбатюка.

Украинская правда