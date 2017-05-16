Британия заблокировала создание командного центра ЕС

Великобритания заблокировала законодательную подготовку к созданию командного центра ЕС.

Об этом сообщает брюссельское издание Euobserver.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник глава МИД Великобритании Борис Джонсон выступил против начала такой работы, объяснив это разногласиями по поводу "языка".

"Определенные дискуссии относительно языка еще продолжаются. Если они хотят прийти к общему оборонительному плану, то мы не будем им мешать. Мы просто работаем над тем, чтобы понять точно, что мы все правильно поняли", - сказал он.

Новый командный центр должен стать частью Европейской службы внешних действий, которая бы отвечала за тренировочные военные миссии ЕС, которые сейчас находятся под контролем командных центров стран-членов.

27 стран-членов хотели в понедельник одобрить начало создания такого центра, однако, по словам британского министра, это будет слишком далекий шаг в направлении создания европейской армии, которая будет дублировать НАТО.

В то же время ранее министры многих стран отмечали, что речь о создании европейской армии не идет.

Европейская правда