Суд дал 5 лет тюрьмы участнику захвата Харьковской ОГА
Киевский районный суд Харькова приговорил к 5 годам лишения свободы одного из активных участников штурма Харьковской облгосадминистрации в апреле 2014 года.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В суде доказано, что 7-8 апреля 2014 года осужденный принимал участие в массовых беспорядках в Харькове на площади Свободы, где проходил митинг пророссийских активистов.
"В частности, вместе с другими участниками беспорядков во время штурма облгосадминистрации он бросал камни и другие предметы в окна и двери здания. Ворвавшись в помещение, антимайдановцы бросали шумовые гранаты, взрывпакеты и стреляли из травматического оружия в сторону правоохранителей", - рассказывают в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время приговор суда не вступил в силу, чтобы у защиты было время на апелляционное обжалование.
Как известно, вечером 6 апреля 2014 года группа пророссийски настроенных людей начала захват здания Харьковской ОГА. Утром 8 апреля в результате спецоперации правоохранители задержали 65 человек.
По состоянию на март 2017 года из 64-х обвиняемых в массовых беспорядках и захвате здания Харьковской облгосадминистрации суд вынес обвинительные приговоры в отношении 8 человек.
Украинская правда
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