Контрабандисты из Украины перевозили на роскошных яхтах мигрантов в ЕС

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Вторник, 16 мая 2017, 15:37

Украинские контрабандисты создали сеть для перевозки нелегальных мигрантов из Турции в южную Европу на роскошных яхтах.

Об этом сообщает The Times.

Согласно данным итальянского правительства и европейского пограничного агентства Frontex, с начала прошлого года более 2000 мигрантов — в основном из стран Ближнего Востока и Южной Азии — заплатили более 7 тысяч долларов (5,500 фунтов) на человека за перевозку из Турции в Италию.

В прошлом месяце восемь украинских контрабандистов были задержаны на юге Сицилии после того, как их яхты были перехвачены итальянской береговой охраной.

Еще шесть человек были задержаны на Мальте и Крите. На каждой из их лодок было около 30 мигрантов из таких стран, как Сирия, Афганистан, Пакистан, Сомали и Ирак.

По данным агентства Frontex, в прошлом году 42 украинцев были задержаны по подозрению в контрабанде людей из Турции и Греции в Италию.

"Это новый важный маршрут из Турции", - сказал Карло Парини, председатель Gicic, итальянской правительственной комиссии, которая борется с торговлей людьми в Сиракузах (Сицилия), куда в этом году прибыло уже 10 000 мигрантов. "Это очень хорошо развитая операция по контрабанде", - добавил он.

В Европоле заявили, что исследуют этот маршрут, на котором контрабандисты могли заработать по крайней мере 7 млн фунтов (9 млн долларов) в течение последних двух лет.

Сообщается, что мигранты, как правило, вступают в контакт с контрабандной сетью в Стамбуле, потом их переправляют в западный город Измир или другие прибрежные города.

После этого их грузят на яхты, на которых мигрантов переправляют на Мальту, Сицилию или в Грецию. Путешествие обычно занимает 3-4 дня.

Напомним, накануне итальянская полиция задержала 68 человек, в том числе священника и главу Римско-католической ассоциации, которая руководит центром для мигрантов Sant'Anna Cara в городке Изола Капо Риццуто.

Европейская правда

Темы: миграция
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