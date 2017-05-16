Минюст против законопроекта, который позволит установить контроль над НАБУ

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Вторник, 16 мая 2017, 17:17

Министерство юстиции не поддерживает законопроект N6220, который может заблокировать работу Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в предложениях Минюста об изменениях в законопроект, которые обнародовал заместитель министра по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

"Министерство юстиции не поддерживает проект Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований закрытия уголовного производства ", - говорится в предложениях.

Министерство предлагает внести правки, чтобы НАБУ могло расследовать уголовные дела, если расследование по тем же обстоятельствам открыли и закрыли другие правоохранительные органы, а также не закрывать дело, если оно уже ранее было закрыто по тем же фактам.

Во вторник утром активисты провели под стенами Рады акцию протеста, требуя не принимать этот законопроект.
 

Напомним, в Генпрокуратуре назвали неприемлемым законопроект N6220. Ранее, общественные активисты уже осуждали этот законопроект.

НАБУ также призывало парламентариев не поддерживать законопроект N6220.

Законопроект внесен в Раду группой нардепов из фракций БПП, Народный фронт и Радикальной партии. 13 апреля он был принят в первом чтении.

Украинская правда

Темы: Минюст
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