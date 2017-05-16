АП: Сайт президента пытаются "положить"

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Вторник, 16 мая 2017, 21:55

Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявляет, что во вторник происходят попытки "сломать" официальный сайт главы государства.

Об этом сообщила пресс-служба АПУ на своей Facebook-странице.

"С 15:15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упомянуто закрытие доступа к российским социальным сетям. Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке - мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и "положить" сервера АП. Наши ИТ-специалисты держат ситуацию под контролем, угрозы для работы интернет-ресурса нет", - заявил Шимкив.

Как сообщалось, Украина включила ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва), ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ООО "В Контакте" (Киев), ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев) в список юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические санкции.

В решении СНБО отмечается, что интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социально-ориентированным ресурсам "Вконтакте" и "Одноклассники".

Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил ранее, что осуществление блокировки украинскими провайдерами российских сайтов, попавших под санкции, пока невозможно технически.

Украинская правда

Темы: Администрация президента хакеры интернет
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