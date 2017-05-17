"ВКонтакте" рассылает пользователям инструкцию по обходу блокировки

Украинские пользователи российской соцсети "Вконтакте" получают сообщение от службы поддержки с инструкцией обхода блокировки сайта на территории Украины.

"ВКонтакте всегда позиционировал себя вне политики, наш сайт - это прежде всего удобная площадка для общения, где каждый может высказать свою точку зрения независимо от страны и национальности", - говорится в распространенном сообщении.

Далее администрация сайта рекомендует пользователям воспользоваться рядом вариантов, которые позволяют обойти блокировку соцсети. Среди них расширение для браузеров, которые перенаправляют трафик через другие серверы, сервисы VPN и сеть Tor.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.