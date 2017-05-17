Human Rights Watch осудили санкции Порошенко в отношении ВКонтакте

Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что президенту Петру Порошенко следует отменить запрет, который влияет на работу таких интернет-платформ, как "ВКонтакте", "Одноклассники", РБК и "Яндекс".

Об этом говорится в заявлении представительницы организации Тани Купер.

"Это еще один пример той легкости, с которой Порошенко неправомерно пытается контролировать публичный дискурс в Украине", - сказала она.

"Порошенко может пытаться обосновать этот шаг, но эта циничная атака на право на информацию влияет на миллионы украинцев и их личную и профессиональную жизнь", - отметила она.

"Одним этим шагом Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова в Украине. Это непростительное нарушение права украинцев на получение информации по их выбору. ЕС и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его ", - добавила Купер.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Украинская правда