На оккупированный Донбасс едва не вывезли скрипку Страдивари

2520 просмотров
1
Среда, 17 мая 2017, 09:59

В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники задержали гражданина, который вез в направлении оккупированного Донецка скрипку работы Страдивари.

Это произошло 16 мая, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Concert Violin Straduari датирована 1730 годом выпуска и, вероятно, представляет культурную и историческую ценность, сказано в сообщении.  

Скрипку обнаружили во время осмотра в багажнике автомобиля "ВАЗ", на котором гражданин Украины ехал в неподконтрольный властям Донецк.

 

"Гражданин и обнаруженный музыкальный инструмент переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения", – информируют пограничники.

 

Также проверяют информацию о происхождении скрипки, в том числе на предмет ее похищения.

 

Кроме того, правоохранители изучают, куда именно везли этот музыкальный инструмент.

 

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс Пограничная служба культура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Окрестности Авдеевки снова обстреляли. Повреждены дома 17 мая 2017, 09:15
АТО: 43 обстрела, мина боевиков снова попала в жилой квартал Авдеевки 17 мая 2017, 07:20
Штаб АТО о серой зоне: Сдвигов в пользу боевиков нет 16 мая 2017, 19:11
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.189.200.---burbura17.05.2017 10:35
Це говорить про ренессанс духовної культури і мистецтв у ДНР!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
НАТО о блокировке сайтов: это вопрос безопасности, а не свободы слова
Вступил в силу указ о блокировании Вконтакте, Яндекса и Mail.Ru
Окрестности Авдеевки снова обстреляли. Повреждены дома
Хроника 17 мая. Януковича атакует венок, а Томенко размышляет о жадности Порошенко
Все новости
Фото

"Насквозь, синими нитками". Фотопроект о мамах особенных деток

Интервью

Как джазовая певица и басист "Океан Ельзи" создали дуэт MARU