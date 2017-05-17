На оккупированный Донбасс едва не вывезли скрипку Страдивари
В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники задержали гражданина, который вез в направлении оккупированного Донецка скрипку работы Страдивари.
Это произошло 16 мая, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Concert Violin Straduari датирована 1730 годом выпуска и, вероятно, представляет культурную и историческую ценность, сказано в сообщении.
Скрипку обнаружили во время осмотра в багажнике автомобиля "ВАЗ", на котором гражданин Украины ехал в неподконтрольный властям Донецк.
"Гражданин и обнаруженный музыкальный инструмент переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения", – информируют пограничники.
Также проверяют информацию о происхождении скрипки, в том числе на предмет ее похищения.
Кроме того, правоохранители изучают, куда именно везли этот музыкальный инструмент.
Алена Рощенко, УП
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