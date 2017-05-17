День депортации: в храмах будут бить колокола, на Майдане пройдет митинг

18 мая в 12:00 состоится минута молчания по жертвам геноцида крымскотатарского народа, а в 18:00 на Майдане Независимости в Киеве начнется траурный митинг.

Об этом сообщил один из лидеров крымских татар, народный депутат от БПП Рефат Чубаров с трибуны Верховной Рады в среду.

"Завтра, 18 мая, будем отмечать 73 годовщину депортации крымскотатарского народа из собственной исторической родины – Крыма", – сказал Чубаров.

Он напомнил, что с 2016 года этот день считается Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"В этом году уже четвертый раз в Крыму годовщина депортации будут проходить в условиях временной российской оккупации. В этом году, как и предыдущие три года, в оккупированном Крыму запрещены какие бы то ни было публичные мероприятия почтения жертв депортации крымскотатарского народа, кроме тех одного-двух мероприятий, которые будут проводиться под тотальным контролем оккупантов", – сказал Чубаров.

Он отметил, что Меджлис планирует ряд мероприятий в Украине и в странах, где представлена крымскотатарская диаспора.

В частности, в Киеве 18 мая в 18 часов на Майдане Независимости состоится траурный митинг, посвященный памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Чубаров добавил, что на этот четверг приходится и День украинской вышиванки – "символа украинской верности и свободы". И оргкомитет проведения этого праздника решил на всех мероприятиях упоминать 73-летие депортации крымскотатарского народа и его нынешнюю борьбу против оккупации.

"Я рад также сообщить о решении святейшего Филарета о почтении памяти жертв геноцида крымскотатарского народа колокольным звоном из всех храмов Украинской православной церкви. Завтра в 12 часов будет минута молчания по всей Украине и по всем странам, где живет крымскотатарская диаспора", – добавил Чубаров.

Алена Рощенко, УП