Боевики в Макеевке запретили медикам общаться с ОБСЕ

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Среда, 17 мая 2017, 10:48

Медики в Макеевке отказались разговаривать с членами ОБСЕ о погибшем мирном жителе, ссылаясь на то, что для этого нужно письменное разрешение боевиков.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Медработники больницы в подконтрольном "ДНР" г. Макеевка (12 км северо-восточнее Донецка) отказались поговорить с членами патруля Миссии о погибшем мирном жителе, информацию о котором наблюдатели уточняли. Врачи ссылались на то, что команда СММ должена получить письменное разрешение от членов "ДНР", - говорится в отчете.

Также, когда патрули ОБСЕ пробовали добраться до места установки камер в Петровском, вооруженный боевик ОРДО на блокпосту заставил членов миссии предоставить информацию про свой пол.

"Вооруженный член "ДНР" на блокпосту пропустил патруль Миссии только после того, как наблюдатели предоставили информацию о поле членов патруля. СММ проинформировала об этом СЦКК", - пишут в отчете.

Как сообщалось, 5 мая был зафиксирован факт сексуальных домогательств со стороны вооруженного мужчины в ОРДО в отношении члена патруля миссии ОБСЕ женского пола.

Глава СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан осудил такое сексуальное домогательство и обратился к боевикам с требованием разобраться с этим случаем.

Россия и ОРДЛО игнорируют требование украинской стороны привлечь к ответственности боевика за домогательства по отношению к наблюдательнице ОБСЕ.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ
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