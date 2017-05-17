Ярош признал, что его охранник стрелял в таксиста

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Среда, 17 мая 2017, 11:41

Народный депутат Дмитрий Ярош признал, что его побратим Михаил применил оружие в такси в городе Каменское Днепропетровской области в прошедшее воскресенье.

"Михаил – не просто мой охранник, а боевой побратим, который прошел Майдан и по сегодняшний день активно участвует в боях российско-украинской войны. Во время боевых столкновений вел себя героически и служил примером для друзей", – написал он в Facebook.

По словам Яроша, "конкретные инструкции, как себя вести, отмечая свой день рождения, он (Михаил) имел – и их нарушил, за что будет нести заслуженное наказание".

Политик признал, что участие в войне не дает "индульгенции".

"Давить на досудебное следствие и суд, кричать об "измене" и "политических преследованиях добровольцев" не буду. От правоохранителей требовал и требую человеческого отношения ко всем без исключения граждан. Юридическая и медицинская помощь Михаилу предоставляется всесторонне", – заявил Ярош.

Он попросил сограждан с пониманием отнестись к этой ситуации:

"На войне идентификация "свой – чужой", понятие "справедливо – несправедливо", "правда – ложь" сильно обостряются. Ребята держатся годами, а потом в один момент срываются и последствия плохи. Мы не ищем жалости, просто просим о понимании".

Ярош также отметил, что этот инцидент больше всего заинтересовал "кремлевские СМИ", "Оппозиционный блок" и их сторонников.

"Посоветовал ребятам из СБУ заняться отслеживанием комментариев в сети. Наши аналитики увидели много интересных нюансов", – добавил он.

Как известно, 14 мая в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) произошла стрельба в такси – якобы из-за нежелания водителя ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!". Тогда ранения получили два человека.

В применении оружия подозревали члена партии "ДіЯ" и личного охранника Дмитрия Яроша, называя имя Романа Малисевича. Но в ОО "Державницька ініціатива Яроша" заявили, что охранник Яроша Роман не стрелял в таксиста, но не сдержался его побратим Михаил, который 4 года "не получал реабилитации" от участия в боях на востоке.

Алена Рощенко, УП

Темы: Ярош Днепропетровская область скандал
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IP: 46.133.179.---formalin17.05.2017 12:20
Переконливо. Гідно. Належно розставлені наголоси.
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