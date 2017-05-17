Прокурор рассказал, с кем контактировал Сурков во времена Януковича

Высокопоставленный помощник Владислав Сурков активно контактировал с несколькими высокопоставленными чиновниками в Украине во время президентства Виктора Януковича.

Об этом заявил прокурор департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской в интервью российскому изданию "Новая газета".

"Следствием доказано: Сурков виделся с Януковичем 20 января 2014 года, в Межигорье. Сурков приехал туда не позднее семи вечера и уехал около полуночи. А вот к Ахметову Сурков прилетел в Донецк гораздо позже,12 февраля 2014-го, и они встречались в особняке Ахметова. Причем прилетел Сурков из Крыма и по окончании разговора сразу же отправился в Москву", - рассказал он.

"Скажу откровенно: я вряд ли делился бы такой информацией со СМИ, если бы Ринат Ахметов дал правдивые или хотя бы правдоподобные показания о целях и предмете этой встречи. Почему-то так получилось, что Ахметов оказался единственным, чей допрос руководство Главного следственного управления ГПУ (речь идет о прежних руководителях – ред.) активно пыталось сорвать. Но потом, когда мы пообещали огласку, от затеи отказалось", - добавил он.

По словам Донского, Сурков контактировал не только с Ахметовым и Януковичем.

"Сурков активно контактировал с "регионалом" Олегом Царевым, одним из идеологов проекта "Новороссия", с исполняющим обязанности премьер-министра Украины Сергеем Арбузовым, с бизнесменом Сергеем Курченко, с бывшим председателем Совмина Крыма Анатолием Могилевым и еще рядом лиц. А вот относительно контактов с Медведчуком у нас информации нет", - рассказал он.

Как известно, Донской заявил, что следствие установило личности российского генерала и охранника президента РФ Владимира Путина, организовывали переправку бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 году.

Ранее агентство Reuters сообщало, что высокопоставленный помощник президента РФ Владислав Сурков определяет внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР".