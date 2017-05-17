"Репортеры без границ": Санкции для соцсетей – атака на свободу информации

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Среда, 17 мая 2017, 12:45

Руководитель немецкого отделения организации "Репортеры без границ" Кристиан Мир назвал атакой на свободу слова и информации запрет соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" в Украине.

Об этом он заявил "Deutsche Welle", комментируя распространение украинских санкций на ряд российских компаний, СМИ и социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники"

"С точки зрения "Репортеров без границ", это – неприемлемая атака на свободу слова и свободу информации", – сказал он.

"Социальные сети также важны для свободы прессы. Ведь речь идет о крупнейших социальных сетях русскоязычной среды. Они важны для свободы слова и информации, так как люди могут общаться и обмениваться мнениями в этих соцсетях. Поэтому мы осуждаем этот запрет как наступление на свободу слова и информации", – заявил Мир.

На тезис, что Украина усматривает в этих мерах защиту от российской агрессии, в частности и информационной, он ответил: "Нельзя наказывать средства распространения новостей".

"Мы постоянно предостерегали от того, чтобы СМИ впутывались в информационные войны, развязанные Россией. Средства массовой информации – это платформы для доставки новостей и информации, к ним относятся и платформы в социальных сетях. Нельзя наказывать эти платформы за то, что они распространяют определенные новости", – заявил Мир.

По его словам, информационная война объявлена Россией в одностороннем порядке, но "не надо впутываться в нее, потому что информационные войны – это зло".

"Свободная информация важна для любого общества. И особенно важна для разрешения конфликтов. Это, конечно, не значит, что никто не врет. Это не значит, что нет проблемы фейковых новостей. И все же – когда блокируется средство распространения информации, речь идет о наступлении на свободу информации, а это неприемлемо", – сказал представитель "Репортеров без границ".

По его мнению, Украина вместо этого могла бы "противопоставить этому качественную журналистику".

"Например, повысить бюджет украинского иновещания. И показать, на что способны независимые журналисты, особенно на фоне того, что создают российские СМИ, где властвует односторонняя, контролируемая государством, выхолощенная журналистика", – продолжил мысль Мир.

"Это был бы прекрасный сигнал – поддержать независимых журналистов в Украине. Поддержать тех, кто борется за независимость СМИ – хотя бы тем, что провести расследование покушений на журналистов и убийств, которые там, как и раньше, происходят", – заявил он.

"Таким образом, правительство Украины продемонстрировало бы свою заинтересованность в том, чтобы журналисты работали без какого бы то ни было давление извне. Свою важнейшую задачу для демократии в целом и для разрешения конфликтных ситуаций в частности журналисты могут выполнить только тогда, когда на них никто не давит и им никто не угрожает", – подчеркнул Мир.

Как стало известно во вторник, 15 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решения СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний. Среди них поисковый сервис "Яндекс", включая карты, почтовик Mail.ru, популярные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Также под запрет в Украине попали российские компании "Аэрофлот", программа бухгалтерского учета "1С", антивирусники "Лабатория Касперского" и "Dr.Web", телекомпания "НТВ", производитель оружия "Алмаз-Антей", "Газпром Банк" и прочие.

Кроме того, санкции коснулись новых физических лиц: членов "ЛНР" и "ДНР", российских военных и чиновников, крымских приспешников России.

Указ президента о расширении санкций в отношении РФ вступит в силу после опубликования в официальных изданиях – но не позже 1 июня.

Полный список компаний, к которым будут применены санкции

Алена Рощенко, УП

Темы: интернет соцсети санкции СМИ свобода слова
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IP: 95.133.77.---Софокл117.05.2017 13:43
Похоже, что этой стране наступает кирдык.. Скоро начнем книги жечь на площадях, потом начнется охота на евреев, на ведьм, на инакомыслящих. Мы это проходили уже. Похоже, что история наших идиотов руководителей ничему не учит. Только все революции и перевороты случаются тогда, когда власть считает себя вечной и непогрешимой. И "верхи" не могут управлять по-новому. А "низы" не хотят жить по-старому. А дальше Вы знаете...
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IP: 176.122.121.---EVGO17.05.2017 13:39
Светулёк:
Пресс-центр ИГИЛ в ЕС и США они открыть не хотят? Зря.
100% але мені здається, що це таке "гавкання", коли потрібно "гавкати". щоб потім їм не сказали: а от тоді потрібно було "гавкати"...а вони скажуть: а ми і "гавкали"...всі ці правозахисні організації чудово розуміють нашу українську ситуацію у відносинах з росією....але по статуту цих організацій, потрібно реагувати на подібні обмеження... от вони і реагують...
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IP: 178.92.204.---Шлакоблок17.05.2017 13:22
Самой хорошей антиагитацией против российских информвойск есть хорошая жизнь в Украине. Если мне здесь будет хорошо, то я никогда не поведусь на агитацию из рф. Этому порошенко нужно "что-то в консерватории подправить".
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IP: 193.0.206.---Светулёк17.05.2017 13:18
Пресс-центр ИГИЛ в ЕС и США они открыть не хотят? Зря.
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