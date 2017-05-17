Только один процент украинцев за рубежом работает легально

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Среда, 17 мая 2017, 14:04

Лишь один из ста трудовых мигрантов из Украины трудоустраивается за рубежом через официальных посредников с соблюдением всех требований страны, где они ищут работу.

Об этом рассказал заместитель председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко, сообщает Укринформ.

"У нас есть проблема нелегальной трудовой миграции - лишь один процент украинцев трудоустраиваются за границей через официальных посредников", - сказал Кравченко.

По его словам, поэтому Госслужба занятости начала проект информирования людей о трудоустройстве за рубежом через Ассоциацию трудовых мигрантов. Его цель - донести, что ради защиты своих прав в странах ЕС необходимо иметь договор с работодателем и страховку.

Кроме того, Кравченко отмечает, что спрос на трудоустройство в Польшу, Чехию, Венгрию и другие соседские страны настолько высок, что турагентства начали предлагать услуги по трудоустройству за рубежом.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что безвизовый режим с ЕС не будет предоставлять права на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство или работу по контракту в странах Шенгена.

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