Кирилл пожаловался "нормандской четверке" на украинские законопроекты

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Среда, 17 мая 2017, 15:03

Московский патриарх Кирилл обратился к главам государств "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) из-за "запланировано принятие Верховной Радой Украины антицерковных законов".

Об этом говорится в заявлении на сайте РПЦ в среду.

Указывается, что обращение также направлено Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антонио Гуттерешу и генеральному секретарю Всемирного совета церквей Олафу Фюксе Твейту.

"18 мая 2017 Верховной Раде Украины запланировано вынесения на голосование законопроектов № 4128 и № 4511", - говорится в заявлении.

Первый из них - "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (относительно изменения религиозными организациями подчиненности).

Второй – "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой страной-агрессором"

"Законопроекты вступают в противоречие с Конституцией Украины и действующими законодательными нормами. Против их принятия высказались Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека В.В. Лутковская. Наконец, с острой критикой законопроектов выступили несколько украинских конфессий, включая римо-католиков, лютеран, иудеев", - говорится в заявлении на сайте РПЦ.

В своем послании Кирилл заявляет, что в случае принятия данных проектов будет узаконена "неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика по большинству православного населения Украины".

Кирилл призывает приложить все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать принятию этих законопроектов.

Украинская правда

Темы: церковь Украина права человека
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