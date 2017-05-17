Прокуратура расследует законность действий полиции под офисом ОУН в Киеве

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Среда, 17 мая 2017, 15:24

Прокуратура открыла уголовное производство и проводит расследование по заявлениям о незаконных действиях полиции, которые подали задержанные под офисом ОУН 9 мая.

Об этом сообщил на брифинге в среду глава управления полиции Киева Андрей Крищенко, передает "Укринформ".

"Часть задержанных обратилась в прокуратуру с заявлениями о незаконных действиях полиции. В настоящее время открыто уголовное производство прокуратурой и проводится расследование. Если прокуратура признает наши действия незаконными, будут приняты меры", - заявил Крищенко.

Кроме того, подчеркнул он, полиция проводит служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру.

Как известно, в Киеве во время массовых акций к 9 мая небольшая группа молодых людей с символикой ОУН развернула флаги на верхнем этаже трехэтажного здания на улице Мазепы, 6а, призывая не допустить акции пророссийских сил. Здание окружили полицейские, а около 30 правоохранителей зашли в помещение, чтобы исключить провокации активистов.

В ОУН заявили, что всего было задержано 25 представителей их организации. Также там заявили, что правоохранители ограбили их офис.

Теперь националисты требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Темы: Киев прокуратура полиция
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