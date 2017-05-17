Вооруженный конфликт под Харьковом: введен спецназ

В поселок Ольшаны под Харьковом, где накануне в результате конфликта погиб человек и ранены еще четверо, ввели спецназ.



Об этом "Укринформу" рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова.



"Спецназ введен по приказу начальника главка генерала Анатолия Дмитриева для предотвращения развития конфликта между жителями. Поселок патрулируют бойцы батальона особого назначения. На подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции – всего более полусотни правоохранителей", – отметила Калмыкова.



По ее словам, под наблюдением находятся административные здания, детские и медицинские учреждения. Ситуация находится под полным контролем".



Как сообщалось, 16 мая в селе Ольшаны Дергачевского района произошел конфликт между местными жителями, часть из которых – представители ромской национальности.



В результате применения травматического оружия в больницу доставили пятерых раненых, все они – ромы. Один из них – 50-летний мужчина – скончался. В стычке участвовало более 20 человек.



Досудебное расследование проводится по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с санкцией от 10-15 лет тюрьмы до пожизненного срока.