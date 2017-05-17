Киевстар, Vodafone и lifecell начали блокировать санкционные сайты РФ

2234 просмотра
0
Среда, 17 мая 2017, 16:41

Три телеком оператора в Украине "Киевстар", Vodafone Украины и lifecell начали блокирование российских сайтов, попавших под украинские санкции.

Об этом говорится в совместном заявлении операторов.

Операторы указывают, что отныне в соответствии с указом президента телеком операторы "должны прекратить предоставление услуг по доступу к ряду веб-ресурсов, в том числе социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", всем сервисам Yandex и mail.ru и других".

"Выполняя требования указанного указа, телеком операторы, отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтов в соответствии с техническими возможностями", - говорится в заявлении.

Как известно, Киевстар, Vodafone и lifecell вместе занимают более 97% рынка мобильной связи в Украине.

16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Украинская правда

Темы: санкции интернет Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Свобода слова или безопасность: как разделилась Европа по вопросу запрета соцсетей и "Яндекса" 17 мая 2017, 16:15
Порошенко: Запрет в Интернете пересмотрим после окончания агрессии РФ 17 мая 2017, 16:10
В СНБО полагают, что РФ может планировать наступление по Яндекс-картах 17 мая 2017, 15:32
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Кривом Роге – обыски, заместителю мэра объявлено о подозрении
Комитет отложил скандальный законопроект о НАБУ
Порошенко: Запрет в Интернете пересмотрим после окончания агрессии РФ
Дело Шеремета: В СБУ говорят, что Устименко служил в "Альфе"
Все новости
Карта вашего рода

Сколько людей с одинаковыми фамилиями в Украине, и где живут ваши однофамильцы

7 шагов

Как попросить прощения у своей половинки