В Кривом Роге – обыски, заместителю мэра объявлено о подозрении

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Среда, 17 мая 2017, 16:40

Первому заместителю городского головы Кривого Рога Днепропетровской области Евгению Удоду объявлено подозрение в причастности к организованной преступной группировке и хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Об этом сообщает в среду генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, сейчас в Кривом Роге идут обыски и другие следственные действия.

Установлено, что члены ОПГ угрожали жизни отдельных должностных лиц горсовета.

"На основании полученных доказательств пока объявлены подозрения: Удоду Е. Г. – первый заместитель городского головы, Михаленко А П – неофициальный владелец ООО Биф Стройинвест, Гнатовскому П П – начальник управления градостроительства и архитектуры исполкома городского совета, Лысенко И П – начальник отдела по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля исполкома городского совета, Стеблянку А В - директор ООО Биф будинвест", – пишет генпрокурор.

Сообщается, что часть из этих лиц объявили в розыск с целью ареста.

Луценко призвал жителей, бизнес и служащих города предоставить показания о пока еще неизвестных фактах незаконной деятельности этих и других членов ОПГ.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Кривой Рог
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