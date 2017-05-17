Безвиз с ЕС для украинцев заработает в ночь на 11 июня – Елисеев

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Среда, 17 мая 2017, 17:36

Решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня 2017 года.

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает "Интерфакс-Украина".

"Таким образом, в ночь с 10 на 11 июня безвизовый режим вступит в силу", - сказал он журналистам в среду в Страсбурге после церемонии подписания законодательного решения о введении безвизового режима ЕС для граждан Украины.

Он отметил, что вскоре подписанное председателем Европейского парламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в Евросоюзе Мальты законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины будет опубликовано в официальном журнале ЕС и через 20 дней после этого украинцы смогут ездить в страны ЕС без виз.

Напомним, в среду, 17 мая, в Европарламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым будет введен безвизовый режим для граждан Украины.

Европейская правда

Темы: ЕС
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