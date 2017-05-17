СМИ: Жена одного из руководителей НПУ имеет нелегальный бизнес в Чернобыльской зоне

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Среда, 17 мая 2017, 22:34

В Чернобыльской зоне нелегально работает фирма "Энивей", одной из основательниц которой является Наталья Купранец, жена начальника департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игоря Купранца.

Об этом говорится в материале "Слідства.Інфо".

Согласно информации, "Энивей" занимается изготовлением деревянных пеллет для отопления, производственный цех расположен в селе Вильча.

Местный лесник о существовании цеха знает, говорит, что он работает еще с 2014 года.

"Риски очень большие, потому что у нас же действует гигиенический норматив по накоплению радионуклидов в древесине, который предусматривает, что древесину, дрова можно вывозить из зоны, но не с целью сжигания...", - рассказал он журналистам.

Согласно информации "Слідства.Інфо", пеллеты, изготовленные в Чернобыльской зоне, продаются под видом гранулы, чтобы обойти законодательные ограничения - существует приказ Министерства здравоохранения от 1995 года, который устанавливает строгие нормативы по содержанию цезия и стронция в древесине.

"Вся гранола, которая есть на территории Украины, если ее сжечь, она не проходит. (...) В договоре я буду прописывать, что это просто деревянная гранола, опилочная. У меня есть ограничения. (...) Ограничения по поводу сжигания. Нельзя ее так использовать", - пояснил представитель "Энивей" в разговоре с журналистами, которые представились потенциальными покупателями пеллет.

В коммерческом предложении, которую "Слідство.Інфо" получило от представителя компании, указывалась цена сырья — она почти не отличается от рыночной. Кроме того, выяснилось, что ООО "Энивей" отсутствует в перечне из 71 предприятия, имеющих действующие разрешения на деятельность в зоне отчуждения.

Одной из двух основателей "Энивей" является Наталья Купранец, жена начальника департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игоря Купранца.

"На двоих супруги задекларировали просторную квартиру, большой земельный участок, две машины класса люкс, трое ценных наручных часов, украшения, произведения искусства и еще около 3,5 миллионов гривен сбережений наличными. Мы решили поинтересоваться у господина Купранца происхождением его состояния и проинформировать полицейского о незаконном бизнесе собственной жены, однако в ответ на наш запрос об интервью получили отказ", - говорится в материале "Слідства.Інфо".

Темы: Чернобыль полиция
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