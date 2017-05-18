В Белом доме назвали кандидатов на пост главы ФБР

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Четверг, 18 мая 2017, 01:04

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречи с четырьмя кандидатами на пост главы Федерального бюро расследований США.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома Шона Спайсера.

Трамп рассматривает на эту должность кандидатуры бывшего независимого сенатора Джо Либермана, и.о. главы ФБР Эндрю Маккейба, бывшего губернатора штата Оклахома Фрэнка Китинга и бывшего сотрудника бюро Ричарда МакФили. Он в прошлом руководил офисом ФБР в Балтиморе.

Как отметил Спайсер, Трамп планирует провести встречи позже в среду.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследованийДжеймса Коми, который возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

Интерфакс-Украина

Темы: США
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