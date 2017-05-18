Перелома остался на свободе под личное поручительство

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Четверг, 18 мая 2017, 03:08

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения для первого зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы, который был отпущен под личное поручительство некоторых народных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Таким образом осталось без изменений решение следственного судьи Соломенского суда от 22 апреля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства старшего детектива НАБУ о применении в отношении Переломы меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, 20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

Темы: суд Нефтегаз
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