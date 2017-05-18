СМИ: Расследование во главе с Мюллером сосредоточится на Флинне и Манафорте

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Четверг, 18 мая 2017, 06:20

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер, который был назначен специальным советником в расследовании о вмешательстве России в выборы в США, сначала сосредоточится на экс-советнике Дональда Трампа по нацбезопасности Майкле Флинне и бывшем руководителе его избирательного штаба Поле Манафорте.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на четырех сотрудников в правоохранительных органах.

Источники сообщают, что ФБР с помощью министерства финансов, ЦРУ и других ведомств изучает доказательства их возможных контактов, денежных переводов и деловых отношений с российскими официальными лицами.

Отмечается, что также будет расследоваться взлом электронной почты Хиллари Клинтон.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Флинн и Манафорт официально считаются "субъектами" уголовного расследования. "Субъектом" является лицо, поведение которого рассматривается следствием, и он может быть подозреваемым в совершении преступления.

Темы: США Манафорт
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