В колумбийском порту произошли взрывы, есть погибшие
По меньшей мере шесть человек погибли и еще более 20 пострадали в результате нескольких взрывов в порту колумбийского города Картахена.
Об этом сообщает ВВС.
Причины взрывов устанавливаются. Полиция выясняет, было ли это спланированное нападение.
"Прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте", - сообщила представитель местной пожарной службы.
По данным пожарных, два взрыва прогремели на территории американского судостроительного завода Astivik, третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.
Сообщается, что после взрывов начался пожар, который был вскоре потушен.
Место происшествия находится в промышленной зоне города, приблизительно в 15 км от туристических достопримечательностей.
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