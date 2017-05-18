В колумбийском порту произошли взрывы, есть погибшие

893 просмотра
0
Четверг, 18 мая 2017, 06:55

По меньшей мере шесть человек погибли и еще более 20 пострадали в результате нескольких взрывов в порту колумбийского города Картахена.

Об этом сообщает ВВС.

Причины взрывов устанавливаются. Полиция выясняет, было ли это спланированное нападение.

"Прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте", - сообщила представитель местной пожарной службы.

По данным пожарных, два взрыва прогремели на территории американского судостроительного завода Astivik, третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.

Сообщается, что после взрывов начался пожар, который был вскоре потушен.

Место происшествия находится в промышленной зоне города, приблизительно в 15 км от туристических достопримечательностей.

Темы: взрыв
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Из-за взрыва на шахте в Иране погибли 35 человек 4 мая 2017, 05:32
В Пакистане из-за подрыва бомбы погибли 4 военных 24 апреля 2017, 04:41
На месте взрывов в Дортмунде нашли признательную записку 12 апреля 2017, 03:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 18 мая. Титушко становится национальным "героем", Пинчук подает в суд на Коломойского
Сутки в АТО: 52 обстрела, 5 украинских военных ранены
Деканоидзе о деле Шеремета: Я не знала о фактах, обнаруженных журналистами
СМИ: Жена одного из руководителей НПУ имеет нелегальный бизнес в Чернобыльской зоне
Все новости
Интервью

Михаил Козырев о Евровидении, провальном интервью и "Дожде"

Книги

Кураторы Книжного Арсенала называют самые смешные книги