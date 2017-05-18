Турчинов: Ответ на агрессию РФ - консолидированная позиция цивилизованных стран

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Четверг, 18 мая 2017, 08:45

Ответом на агрессивную внешнюю политику России на оккупированном полуострове может быть только консолидация всех цивилизованных стран.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа, передает его пресс-служба.

"Агрессоры во все времена понимали только силу, поэтому ответ может быть только один - сильная консолидированная позиция всех цивилизованных стран против агрессивных проявлений внешней политики РФ. Грубая жестокая сила никогда не победит правду и справедливость", - отметил он.

"Путинская Россия, аннексировав полуостров, пытается уничтожить национальное сознание, историческую память, культурные традиции и достоинство крымских татар. Все проявления неповиновения и неприятие аннексии жестко подавляются, активистов арестовывают и осуждают по надуманным обвинениям", - подчеркнул Турчинов.

"Преследование коренного народа, запрет россиянами деятельности Меджлиса, который не пошел на сотрудничество с оккупантами, создание атмосферы страха, репрессии, преобразования полуострова на военную базу, - вот далеко не полный перечень последствий оккупации Крыма Россией", - добавил он.

Турчинов также уверен, что крымские татары и те, кто был вынужден покинуть свои дома, вернутся домой - в украинском Крыму.

Украинская правда

Темы: крымские татары Крым
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