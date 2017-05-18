В Госдепе призвали Украину уважать свободу слова

Государственный департамент США выступил с критикой решения Киева относительно санкций против ряда российских сайтов в Украине.

Об этом со ссылкой на комментарий Госдепа сообщает "Голос Америки".

"Нет сомнения, что подконтрольные России медиа пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включительно с Украиной, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве", - заявили в Госдепе.

"Тем не менее, свобода слова - ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы", – говорится в комментарии.

Как известно, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая "Яндекс", "Вконтакте", "Одноклассники".

Как сообщалось, ЕС ждет от Украины более подробных объяснений относительно этого указа.

В НАТО на запрос "Европейской правды" сообщили, что решение Украины о санкциях против российских сайтов является вопросом безопасности, а не свободы слова.

О реакции Запада на этот шаг Киева читайте в материале "Свобода слова или безопасность: как Европа разделилась по запрету соцсетей и "Яндекса".

Европейская правда