Боевик ОРДО выстрелами автомата ускорил отъезд патруля СММ - ОБСЕ

На КПВВ вблизи Верхнешироковского наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ услышали выстрелы из автомата, которые расценили как попытку боевика ОРДО ускорить отъезд миссии из этого района.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"Патруль СММ прибыл на контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ), расположенный ... на западной окраине подконтрольного "ДНР" с. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя). Пока наблюдатели собирали дополнительную информацию о нарушениях режима прекращения огня, которые были зафиксированы патрулем у Гнутово, вооруженный член "ДНР" приказал им проехать через КПВВ", - говорится в отчете.

Патруль уехал на 20 м к западу от КПВВ, чтобы оценить ситуацию.

"Именно тогда наблюдатели услышали выстрел из стрелкового оружия за 20 м на восток. По их оценке, таким образом тот самый член "ДНР" попытался ускорить отъезд патруля из этого района. Из соображений безопасности команда СММ поехала оттуда", - сделали вывод наблюдатели.



Также Миссия зафиксировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Патрули, среди прочего, зафиксировали около 180 взрывов против ориентировочно 120 соответственно.