Минюст договорился с ЕБРР о команде поддержки реформ
Европейский банк реконструкции и развития будет помогать Украине с реализацией реформ.
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко после встречи с управляющим директором ЕБРР Франсисом Малижем 17 мая.
"В ходе диалога договорились о создании и запуске команды поддержки реформ. В ближайшее время Минюст подготовит свои предложения видения работы этой структуры", – написал он в Facebook.
"Кроме того, договорились консолидировать наши усилия по тем направлениям реформ в Украине, которые поддерживает ЕБРР и к которым привлечено Министерство юстиции. Прежде всего, речь идет об энергетике, дерегуляционных процессах, реформах в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, а также земельной реформе", – отметил Петренко.
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