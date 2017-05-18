Боевики обстреляли КПВВ "Марьиинка"

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Четверг, 18 мая 2017, 10:06

В среду вечером в Донецкой области боевики обстреливали позиции контрольного поста "Марьинка", где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ.

Огонь они открыли около 21 часа  из стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Боевики вели обстрел со стороны Александровки, которая находится на неподконтрольной территории.

Никто из украинских защитников не пострадал. К тому времени пропускные операции на этом дорожном направлении уже не осуществлялись, поэтому пострадавших среди гражданских тоже нет.

"Отметим, что российские наемники неоднократно осуществляют обстрелы дорожных коридоров и позиций, где несут службу пограничники. Всего с начала года зафиксированы почти 30 обстрелов подразделений Государственной пограничной службы Украины", - отметили пограничники.

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