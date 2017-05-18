В суде не знают, услышат ли Януковича

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Четверг, 18 мая 2017, 10:14

Оболонский районный суд не посылал запрос в Ростовский областной суд для обеспечения видеоконференции, поскольку не было ходатайства от стороны защиты или обвинения.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Оболонского районного суда Инна Свинаренко.

"Ходатайство о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции ни стороной защиты, ни стороной обвинения не заявлялось. В связи с этим суд ограничен в своей деятельности, поэтому никаких запросов не отсылалось", - сказала Свинаренко.

"Мы обеспечили право обвиняемого присутствовать путем видеосвязи, поскольку это совершенно разные процедуры. Пока мы не знаем, состоится ли видеосвязь", - добавила Свинаренко.

Как известно, обращение Оболонского районного суда Киева в Ростовский областной суд для оказания помощи в организации видеосвязи с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем не поступало.

Как сообщалось, ранее Оболонский районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.

Олег Твердь, УП

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