Под Радой митингуют сторонники УПЦ МП

4508 просмотров
3
Четверг, 18 мая 2017, 10:31

Под Верховной Радой проходит молебен-протест священников и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата.

Они протестуют против законопроектов №4511 и №4128,  сообщает корреспондент "Украинской правды".

На мероприятии собрались несколько тысяч человек. Вся площадь Конституции аж за Мариинский дворец полностью заполнена людьми. Люди стоят также в Мариинском парке и дальше продолжают подходить.

Сторонники УПЦ МП пришли под Раду
Сторонники УПЦ МП пришли под Раду
Фото Романа Романюка

Как было объявлено, УПЦ МП проводит молебен в знак протеста против двух проектов законов: об особом статусе религиозных организаций, "руководящие центры" которых находятся в государстве-агрессоре по отношению Украины, и о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" касательно изменения религиозными общинами подчиненности.

 

Люди на площади держат плакаты с требованиями отказаться от принятия упомянутых законов.

 

Накануне московский патриарх Кирилл обратился к главам государств "нормандское четверки", папы Римскому, генсеку ООН и генсеку Всемирного совета церквей из-за запланированного принятие Верховной Радой Украины "антицерковных", по его мнению, законов.

 

По мнению РПЦ, эти законопроекты вступают у противоречие с Конституцией Украины и действующими законодательными нормами, а в случае их принятия узаконят "неслыханную для современной Европы дискриминационную правовую практику в отношении большинства православного населения Украины".

 

Согласно пояснительной записке законопроекта №4128, он разработан "в целях обеспечения представителей религиозных общин правом на сознательный выбор и свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам для удовлетворения своих религиозных потребностей и достойного выражения религиозных чувств".

 



В законе №4511 предлагается предоставить особый статус религиозным организациям, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном в ВР государством-агрессором, в частности предусмотреть:

- особую процедуру регистрации уставов таких религиозных организаций;

- подписание договоров (соглашений) между государством и руководством указанных религиозных организаций;

- установить согласования кандидатур, назначаемых к руководству религиозных организаций на центральном и региональном уровне с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере религии.

 



Кроме того, предлагается в обязательном порядке согласовывать с государственным органом, осуществившим регистрацию устава, приглашение иностранных граждан для проведения проповеднической деятельности на территории Украины и др.



В пояснительной записке к закону указывается, что целью принятия законопроекта является защита национальных интересов Украины.

Ранее полиция усилила охрану правительственного квартала на эту неделю в связи с митингами.

"Украинская правда"

Темы: церковь акции законодательство Верховная Рада Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Кирилл пожаловался "нормандской четверке" на украинские законопроекты 17 мая 2017, 15:03
Родственников спикера Госдумы РФ причислили к лику святых – СМИ 17 апреля 2017, 12:34
Папа Римский Франциск благословил Украину в Пасхальном обращении 16 апреля 2017, 14:32
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 82.145.216.---Armatus818.05.2017 11:06
З протестом може бути сполучєна закляттє але ніяк не молитва!
Москевське окупацийнє кривославье!
ОтветитьС цитатой
IP: 193.46.66.---Sergio_S18.05.2017 10:57
О как попы московские задергались. Это вам не Яндекс с Одноклассниками.
ОтветитьС цитатой
IP: 165.72.200.---Rat King18.05.2017 10:52
Если молитвы приводят в смертям и войнам, то грош цена этим молитвам и государство имеет право вмешиваться в дела таких церквей будь то Аум Сенрикё будь то УПЦ МП
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Минфин просит лишить президента и премьера влияния на госбанки
В Госдепе призвали Украину уважать свободу слова
Хроника 18 мая. Титушко становится национальным "героем", Пинчук подает в суд на Коломойского
Сутки в АТО: 52 обстрела, 5 украинских военных ранены
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Сараево

7 шагов

Как попросить прощения у своей половинки