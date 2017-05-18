Боевик бросил предмет, вероятно дымовую гранату, в патруль ОБСЕ

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Четверг, 18 мая 2017, 11:09

Недалеко от подконтрольного боевикам Докучаевска рядом с патрулем СММ человек в форме бросил дымообразующее устройство.

Об этом говорится в отчете миссии СММ ОБСЕ.

"17 мая патруль СММ в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на северо-восточной окраине подконтрольного "ДНР" Докучаевска, двигаясь в западном направлении позади зеленого грузовика военного типа (КАМАЗ-4350) с номерными знаками ДК-1823", - сказано в сообщении.

"Члены патруля миссии увидели шестерых мужчин в форме военного типа, сидели в задней части грузового отсека грузовика ", - говорится в сообщении.

"В 13:47, когда первый автомобиль патруля СММ находился на расстоянии 50 метров от грузовика, наблюдатели увидели, как один из тех мужчин бросил устройство неустановленного типа (вероятно, дымовую гранату), который упал примерно в 10 метрах перед первым автомобилем СММ", - говорится в сообщении.

"Устройство горело, образуя белый дым. Патруль СММ обошел это устройство, в конце концов перегнал грузовик и поехал дальше в ближайшее известное наблюдателям безопасное место в Докучаевске", - добавили в ОБСЕ.

В 14:20 тот же патруль вернулся на место и увидел рядом с ним следы горения на асфальте и траве, но остатков ни одного устройства найти не удалось.

Патруль Миссии благополучно вернулся в свою базу в Донецке. Ни один из автомобилей СММ ни был поврежден. СММ сообщила об этом инциденте Совместному центру по контролю и координации (СЦКК).

Темы: ОБСЕ
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