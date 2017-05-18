Гройсман призвал почтить минутой молчания жертв крымской депортации

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Четверг, 18 мая 2017, 11:17

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает украинцев почтить минутой молчания память о погибших крымских татарах во время депортации 1944 года.

Об этом говорится в его обращении по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, опубликованном на сайте Кабинета министров.

"Призываю всех соотечественников сегодня минутой молчания почтить память о погибших крымских татарах и других народах Крыма во время депортации 1944 года", - заявил главы правительства.

Он напомнил, что 18 мая 1944 года сталинский режим начал депортацию крымскотатарского народа из Крыма в другие республики СССР. Всего было депортировано около 200 тысяч человек. Почти половина из них погибли еще в пути от нечеловеческих условий перевозки или уже на месте ссылки.

"Сегодня крымскотатарский народ постигла новая беда. В оккупированном Крыму происходят преследования и травля крымскотатарских активистов, запрещаются мирные собрания, оккупационная власть не позволяет чтить память жертв депортации.... Крымские татары в очередной раз оказались перед смертельной угрозой", - говорится в обращении.

Премьер отметил, что беду крымских татар разделяет весь украинский народ, который не позволит издеваться над своими соотечественниками.

"Мы никогда не предадим своих крымскотатарских братьев и бок о бок с ними будем бороться за жизнь, достоинство и свободу наших народов. Вместе мы обязательно победим!" – подчеркнул премьер-министр.

Ранее в четверг председатель Меджлиса крымских татар, народный депутат Рефат Чубаров по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа выступил с трибуны Верховной Рады. Там, среди прочего, он назвал действия президента РФ Владимира Путина в Крыму продолжением репрессий советского диктатора Иосифа Сталина.

Как известно, 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары Гройсман
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