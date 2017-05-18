Гройсман призвал почтить минутой молчания жертв крымской депортации
Премьер-министр Владимир Гройсман призывает украинцев почтить минутой молчания память о погибших крымских татарах во время депортации 1944 года.
Об этом говорится в его обращении по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, опубликованном на сайте Кабинета министров.
"Призываю всех соотечественников сегодня минутой молчания почтить память о погибших крымских татарах и других народах Крыма во время депортации 1944 года", - заявил главы правительства.
Он напомнил, что 18 мая 1944 года сталинский режим начал депортацию крымскотатарского народа из Крыма в другие республики СССР. Всего было депортировано около 200 тысяч человек. Почти половина из них погибли еще в пути от нечеловеческих условий перевозки или уже на месте ссылки.
"Сегодня крымскотатарский народ постигла новая беда. В оккупированном Крыму происходят преследования и травля крымскотатарских активистов, запрещаются мирные собрания, оккупационная власть не позволяет чтить память жертв депортации.... Крымские татары в очередной раз оказались перед смертельной угрозой", - говорится в обращении.
Премьер отметил, что беду крымских татар разделяет весь украинский народ, который не позволит издеваться над своими соотечественниками.
"Мы никогда не предадим своих крымскотатарских братьев и бок о бок с ними будем бороться за жизнь, достоинство и свободу наших народов. Вместе мы обязательно победим!" – подчеркнул премьер-министр.
Ранее в четверг председатель Меджлиса крымских татар, народный депутат Рефат Чубаров по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа выступил с трибуны Верховной Рады. Там, среди прочего, он назвал действия президента РФ Владимира Путина в Крыму продолжением репрессий советского диктатора Иосифа Сталина.
Как известно, 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.